Новую поликлинику построят в Находке в рамках нацпроекта

Владивосток, 15 декабря. Новую современную поликлинику построят по национальному проекту «Здравоохранение», сообщает правительство Приморского края.

Общая площадь медучреждения составит семь тысяч квадратных метров. Поликлинику сможет посещать за одну смену до 500 пациентов. Строительство объекта начнется в 2021 году.

Глава администрации Находки Тимур Магинский отметил, что в городском округе в 2021 году начнется строительство предназначенного для молодых специалистов, врачей и учителей арендного жилья. Пока медикам готовы предоставлять в спецнайм квартиры и комнаты.

Министр здравоохранения, зампред правительства Приморья Анастасия Худченко отметила, что знает о положении дел и обострении кадрового дефицита в Находкинской городской больнице.

«Врачи и медсестры тоже болеют, уходят из-за огромной нагрузки, в силу возраста или хронических заболеваний не могут работать в зоне риска. Поэтому кадры нужно растить, привлекать мерами поддержки, в том числе из других регионов», — подчеркнула Худченко.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что Приморский край обратился в Минздрав РФ с просьбой выделить региону на лечение пациентов с COVID-19 дополнительно 97 млн рублей, сообщает RT. По словам Кожемяко, этот вопрос он поднял в присутствии представителей Минздрава на заседании совета при полпреде президента РФ на Дальнем Востоке Юрии Трутневе.

Как сообщал ранее ФАН, предприятие «Примтеплоэнерго» приступит к строительству трех угольных котельных в Шкотовском районе, Октябрьском и Дальнегорском округах Приморья в 2021 году. Котельные построят в поселках Липовцы, Смоляниново и микрорайоне Горелово Дальнегорского городского округа.