Три новые котельные построят в Шкотовском районе Приморья

Владивосток, 15 декабря. Предприятие «Примтеплоэнерго» приступит к строительству трех угольных котельных в Шкотовском районе, Октябрьском и Дальнегорском округах Приморья в 2021 году.

Котельные построят в поселках Липовцы, Смоляниново и микрорайоне Горелово Дальнегорского городского округа, отметил гендиректор предприятия Анатолий Попов.

«Это будут современные угольные котельные, запуск в эксплуатацию которых значительно повысит качество теплоснабжения потребителей, удешевит расходы на топливо», — сообщил гендиректор предприятия Анатолий Попов.

По его словам, также в настоящее время предприятие крупную котельную в селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Она должна заменить устаревшую мазутную котельную, которая эксплуатировалась с 1950 года. Новая автоматизированная угольная котельная обеспечиваться топливом будет из местных разрезов.

Объект начнет работать к началу следующего отопительного сезона. Стоимость проекта составляет 208 миллионов рублей. Финансирование обеспечивается краевым бюджетом, Фондом содействия реформированию ЖКХ и «Примтеплоэнерго».

Ранее председатель правительства региона Вера Щербина сообщила, что ущерб от снежного циклона в Приморском крае оценивается более чем в 1 млрд рублей. Власти Приморья рассчитывают получить как финансовую, так и материальную поддержку из Росрезерва.