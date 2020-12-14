Женщина запытала до смерти подругу из-за пачки сигарет в Приморье

Владивосток, 14 декабря. В Приморье полицией задержана жительница Лесозаводска, которую подозревают в убийстве своей подруги. Она два дня избивала ее, пока та не скончалась, о чем стало известно ФАН.

«По версии следствия, во время распития спиртных напитков между женщинами возникла ссора из-за пачки сигарет», — сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

После ссоры женщина стала избивать подругу и не остановилась, пока та не погибла. Два дня она издевалась над ней и поливала уксусной кислотой, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Подозреваемая была задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня стало известно, что следователи направили уголовное дело в суд по факту разбойного нападения на владельца элитного внедорожника. Как стало известно ФАН, в январе этого года однорукий мужчина с арбалетом наперевес пытался забрать транспортное средство у жителя Владивостока во время сделки по покупке автомобиля.