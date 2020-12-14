Сын знаменитого тигра Амура эмигрировал в ОАЭ

Владивосток, 14 декабря. Тигр Шерхан, который родился в Приморье от Амура, прославившегося на весь мир дружбой с козлом Тимуром, самолетом отправился в объединённые Арабские Эмираты, стало известно ФАН.

«Мы должны были отправить его еще, но не успели из-за закрытия границ во время короновируса. Осенью приучили его к транспортной клетке, поэтому проблем с погрузкой не было. Обездвиживать тигра не пришлось», — рассказал ФАН Дмитрий Мезенцев, директор сафари-парка.

Шерхан — первый потомок Амура и Уссури и является чистокровным является амурским тигром, включенным в программу Евроазиатской Ассоциации Зоопарков по размножению особей. С оплатой транспортировки зверя помог центр «Амурский тигр», из его средств оплатили стоимость перелета, 521 695 рублей.

В ОАЭ Шерхана уже ждет тигрица, которая прибыла туда из зоопарка Новосибирска. Ожидается, что пара принесет здоровое потомство.

Тигр Амур стал знаменит во всем мире в 2015 году благодаря дружбе с козлом Тимуром. Животные проводили время в одном вольере и даже играли вместе. Но однажды повздорили и больше их вместе не сводили. Спустя три года Тимур умер от остановки сердца.