Подросток жестоко избил собаку в Приморье и попал на видео

Владивосток, 14 декабря. Пользователи социальных сетей в Приморье делятся видео, на котором подросток бьет собаку во время прогулки, о чем стало известно ФАН

«Видимо в семье это нормальное отношение к животным, кошмар», «Какой кошмар! Откуда у ребенка столько ненависти к собачке?» — возмущению комментаторов нет предела.

Среди посмотревших ролик нашлась женщина, которая узнала место, где мальчик гуляет с собакой. Оказалось, что семья ребенка живет в ее доме. Она решила поговорить с соседями и выяснить, в чем причина такого поведения.

«Нашла семью. Охарактеризовать могу как положительных. Мальчик второй в семье, старший сын адекватный, после всего произошедшего, с ним теперь будет работать психолог, как в школе, так и еще один», — рассказала Елена Ендовицкая.

Психологи такое поведение не считают признаком расстройства или травмы, но рекомендуют обратить на него внимание.

«Ребенок не обязательно живет в плохой семье, он просто не знает других путей выхода агрессии. Конечно, родителям нужно обеспокоится и поговорить с сыном, но не наказывать, а научить его выпускать пар», — прокомментировал ситуацию психолог Эльвира Нечаева

Днем ранее в Санкт-Петербурге спасателям пришлось вызволять лабрадора из железной ловушки. Собака гуляла по Северной столице и решила пролезть сквозь забор, но застряла между прутьями. Неравнодушные петербуржцы услышали жалобное скуление лабрадора и вызвали сотрудников МЧС, чтобы те помогли освободить четвероногого.