В Приморье сожгли пять тонн потенциально опасной рыбы

Владивосток, 14 декабря. Изъятую в порту Владивостока кету подозрительного качества уничтожили в печах сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, передает корреспондент ФАН.

«На упаковочных мешках большей части продукции не было маркировки производителя, что является нарушением ветеринарных норм Евразийского экономического союза и не позволило идентифицировать товар», — сообщили ФАН в надзорном ведомстве.

В конце октября во время досмотра одного из контейнеров во Владивостокском рыбном порту обнаружили партию кеты сомнительного происхождения. Владелец груза документы предоставить не смог, поэтому груз изъяли и передали на хранение до решения о его дальнейшей судьбе.

Предприниматель, который привез рыбу во Владивосток, получил штраф, а его продукция была обработана специальных химическим составом и уничтожена в печи.