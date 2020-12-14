В Приморье перед судом предстанет главарь банды «закладочников»

Владивосток, 14 декабря. Организатор преступной группы, которая занималась продажей наркотиков во Владивостоке, отправится под суд. Следователям удалось собрать достаточное количество улик, чтобы привлечь мужчину к ответственности, стало известно ФАН.

«В ходе обысков по местам жительства фигурантов было обнаружено и изъято из незаконного оборота более 635 граммов синтетических наркотиков на основе N-метилэфедрона», — сообщили в полиции Приморья.

По словам полицейских, торговлю наркотиками удалось пресечь на старте. Молодой человек, житель Владивостока, задумал сколотить капиталы на смертельном бизнесе, закупил крупную партию наркотиков, организовал торговую площадку в мессенджере, нанял работников – оператора для обработки заказов и «закладчика» — курьера, который должен был прятать в укромных местах свертки с наркотиками.

Но бизнес-план не сработал — деятельность наркоторговца привлекла внимание правоохранительных органов. Весь опасный товар изъяли, а на организатора завели уголовное дело и еще одно на его подельников.