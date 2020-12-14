Количество заболевших COVID-19 жителей Приморья превысило 25 тысяч человек

Владивосток, 14 декабря. Число заразившихся коронавирусом россиян в Приморском крае перевалило за 25 тысяч человек.

Правительство сообщило об этом в своем Telegram-канале. За минувшие сутки в Приморье еще 238 жителей заболели COVID-19. Всего заразившихся зарегистрировано 25 219.

«Выздоровел еще 131 человек, всего тех, кто успешно справился с инфекцией — 17 651», – отмечается в сообщении.

Ряд ограничительных мер в регионе по-прежнему действует. Сегодня там запрещены массовые мероприятия и действует масочный режим. В 25 медучреждениях развернуто 2867 коек для пациентов с COVID-19. Недавно край получил первую партию из 500 доз вакцины «Спутник V».

Губернатор края Олег Кожемяко ранее, как писал ФАН, поручил организовать прививочные пункты в местах с массовым скоплением людей, в том числе в торговых центрах. Дело в том, что в регионе помимо заражения коронавирусом, выросло число заболевших гриппом.

Приморские власти попросили Минздрав выделить 97 млн рублей на борьбу с COVID-19. Об этом сообщал RT.