С попустительства коммунальщиков в Приморье появилась новая достопримечательность

Владивосток, 14 декабря. Третий год подряд прорыв на трубопроводе создает гигантскую наледь в пригороде Владивостока. Рукотворные ледяные горы вызывают огромный интерес у горожан, передает корреспондент ФАН.

«Просто сказочный замок какой-то!», «Третий год красота стоит, правда за на наши деньги, которые по квитанциям платим», — делятся восторгом и негодованием пользователи соцсетей.

Необычный объект впервые появился зимой 2018-го года, тогда из-за прорыва водовода под воздействием мороза образовалась гигантская наледь. Тогда в водоканале, который отвечает за давшую течь трубу, пообещали устранить аварию. По сообщению организации, в этом году появилась новая протечка.

Ледяная гора украсила пейзаж в районе улицы Вавилова, куда жители Владивостока круглый год выезжают на прогулки семьями. Весной здесь цветут вишневые сады, летом полевые цветы, а осенью горожане приезжают полюбоваться осенними красками природы. Теперь появилась и зимняя сезонная достопримечательность.