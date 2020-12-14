Приморские рыбаки продолжают топить свои машины

Владивосток, 14 декабря. Неподалеку от поселка Тавричанка рыбаки провалились под лед на Toyota Surf. Несмотря на небольшую глубину, вытаскивать их пришлось спасателям МЧС, стало известно ФАН

«Это в районе ракушечника произошло, там лед всегда пористый, хрупкий. Местные все знают, стараются там не ездить», — рассказал корреспонденту ФАН очевидец.

Рыбаки двигались на машине к берегу, тонкий лед не выдержал веса тяжелого джипа. Мужчины через окна выбрались на крышу, им пытались помочь другие рыбаки, но из опасности провалиться самим, сделать этого не получилось. Терпящие бедствие, стоя на крыше, вызвали помощь по телефону и вскоре автомобиль вытянули лебедкой на берег.

В Приморье сезон зимней рыбалки стартовал несмотря на предупреждения МЧС о неокрепшем льду. Практически ежедневно в крае в воду проваливаются рыбаки и машины, три человека уже погибли. Однако несмотря ни на что, рыбаки продолжают выходить и выезжать на лед, что вызывает негативную реакцию у окружающих.