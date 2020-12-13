Приморцев раскритиковали за зимнюю рыбалку на тонком льду

Владивосток, 13 декабря. Рыбаки подверглись критике за зимнюю рыбалку на автомобилях в Приморье. Пользователи соцсетей считают, что тонкий лед мог не выдержать машину.

Обсуждения на эту тему разгорелись в социальной сети Instagram. Один из местных пабликов напомнил приморцам об опасности рыбалки на неокрепшем льду.

«Вы пешком боитесь по льду ходить? Зачем так рисковать? И еще: у МЧС других дел нет, как спасать тех, кто сам создает себе проблему?» — сказано в посте blog_vladivostok.

Комментаторы поддержали автора публикации. Некоторые даже предложили взимать плату за спасение безответственных рыбаков.

Похожая ситуация ранее произошла в Санкт-Петербурге. Спасателям пришлось разгонять с тонкого льда десятки местных жителей.