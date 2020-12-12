Рыбаки в Приморье попали в огненную западню

Владивосток, 12 декабря. Пал травы заставил рыбаков спасать свои автомобили, оставленные на берегу, передает корреспондент ФАН.

«Лед тонкий, машины на берегу все оставили. А там вся сопка в траве сухой, одной искры хватит, чтобы полыхнуло», — рассказал один из рыбаков ФАН.

В районе села Петровка любителям подледного лова пришлось бросить свои занятия и спасать свои авто. Пал сухой травы, который начался с расположенной рядом сопки, быстро приближался к берегу, где большинство оставили свои транспортные средства. Некоторые из них достигают стоимость в несколько миллионов рублей, поэтому владельцы поспешили убрать из от огня.

Самые рискованные переставили машины на тонкий лед, в надежде, что у берега он выдержит их вес. Тем, кому месте не хватило, отправились домой без улова. Очевидцы вызвали на место пожарных.

Сезон зимней рыбалки в Приморье стартовал, вопреки предупреждениям МЧС. Из-за высоких температур лед побережье края не успел окрепнуть, и рыбаки практически ежедневно проваливаются под воду. Три человека уже стали жертвами тонкого льда.