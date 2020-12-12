«Мороженки» в бикини поплывут в поддержку бездомных животных во Владивостоке

Владивосток, 12 декабря. Участницы женского клуба зимнего плавания «Мороженки» в Приморье устраивают благотворительный заплыв. Их цель – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и собрать деньги для приюта, стало известно ФАН.

«Зима не оставляет почти шансов для брошенных на улице животных. Сейчас перед Новым годом все заняты подготовкой к праздникам и внимания фонду помощи бездомных животных стало катастрофически мало. Мы хотим привлечь внимание к очень важной для нас теме!» — рассказала ФАН Наталья, организатор заплыва.

Участницы клуба регулярно помогают фонду помощи бездомных животных @help_animals_together, который в этом году собирается открыть приют для бездомных котов и собак. Чтобы поддержать зоозащитников, девушки решили провести благотворительный заплыв.

Неформальный клуб «Мороженки» существует во Владивостоке около трех лет, в него входят девушки, которые ведут здоровый образ жизни и увлекаются зимним плаванием. За время своего существования, они стали известны на весь мир благодаря эффектным фото среди льдин в купальниках.