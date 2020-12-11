Сразу 16 автомобилей попали в ДТП во Владивостоке, ФАН публикует видео

Владивосток, 11 декабря. Сразу 16 автомобилей попали в аварию во Владивостоке, передает корреспондент ФАН.

По предварительной информации, у автобетононасоса отказали тормоза, он совершил столкновение сразу с несколькими автомобилям и врезался в опору путепровода. Очевидцы вместе с другим участниками аварии, пытаются вызволить водителя из раздавленной кабины.

В аварии травмы получили водитель и пассажир автобетононасоса, а также два пассажира рейсового автобуса, это подросток и его бабушка. 14-летний мальчик получил перелом ноги. Несколько машин в аварии разбиты полностью, некоторые получили незначительные повреждения. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и врачи сокрой помощи.