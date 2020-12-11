В Приморье не могут отловить тигра, держащего в страхе местных жителей

Владивосток, 11 декабря. Житель села Боголюбовка нашел свою собаку убитой тигром. Это не первый случай нападения хищника в этом районе, его поиски сейчас ведут специалисты, стало известно ФАН.

«Вот здесь он на нее напал, с цепи снять не мог, тут они боролись. Собака была элитная, кто мне возместит потери?» — рассказывает мужчина на видео.

На кадрах видно тело собаки и тигриные следы, которые ведут к лесу. Автор ролика предположил, что это может быть молодой тигр и отметил, что подобное произошло в селе Ракитном, расположенном неподалеку.

В центре «Амурский тигр» корреспонденту ФАН сообщили, что к поискам тигра специальная группа по разрешению конфликтных ситуация между человеком и крупными хищниками приступила с начала декабря. Ситуация осложняется тем, что тигр постоянно перемещается между четырьмя селами Дальнереченского района Приморья. Обычно хищники, если по какой-то причине не могут добыть еду в лесу, наведываются в один и тот же населенный пункт. Сейчас задача специалистов — оценить состояние животного.

«Если тигр выходит к людям, потому что ранен, то однозначно нужно будет его отлавливать, заниматься реабилитацией. Если он объективно здоров, то его будут отпугивать, для этого есть специальные устройства», — объяснили корреспонденту ФАН в центре «Амурский тигр».

Поиски тигра могут занять длительное время, сейчас прорабатывается вопрос об увеличении группировки специалистов в районе, где был замечен хищник. А хозяин погибшей собаки может претендовать на возмещение ущерба от государства, для этого ему нужно подтвердить, что питомец принадлежал ему.

Амурский тигр является самым крупным представителем семейства кошачьих, в России он занесен в Красную книгу. Основной ареал обитания — Приморский и Хабаровский края, общая численность около 560-600 особей. Конфликты между человеком и тигром не редкость, особенно часто они происходят зимой, когда хищники выходят к людям в поисках пищи.

Ранее ФАН писал, что тигр убил собаку в одном из дворов села Ракитное в Приморском крае. Хозяин дома спугнул хищника, но собаку спасти не удалось.