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Жители Приморья собрали деньги на приют гималайскому медведю

Жители Приморья собрали деньги на приют гималайскому медведюВладивосток, 11 декабря. В Приморье закончен сбор средств на строительство вольера для Гималайского медведя по кличке Артем, который остался без хозяина, когда тот скончался, стало известно ФАН.

«Знакомьтесь, это гималайский медведь Артём, ему 8 лет, он мечтает обрести новый дом. Ещё в прошлом году к нам обращался его хозяин, который когда-то спас жизнь медвежонку и оставил жить у себя, в клетке размером 2х2. Так случилось, что его хозяина не стало. Мы открываем сбор средств, чтобы как можно быстрее начать строительство вольера, в который сможем забрать Артёма и познакомить с другими мишками», — обратились к пользователям соцсетей владельцы частного приюта для медведей.

 

По вине браконьеров животное осталось сиротой — его еще медвежонком спас мужчина, который после и стал ему хозяином. Восемь лет Артем жил в тесной клетке. После смерти хозяина медведя изъял Охотнадзор, потом ведомство ведомство попросило приют «Кипарисово» принять мишку к себе. Средств на строительство нового вольера у организации не было, поэтому было решено объявить сбор денег через социальные сети. Необходимую сумму — 309 000 рублей, собрали всего за пять дней, получилось даже больше. Оставшиеся деньги пойдут на закупку корма для животного.

Жители Приморья собрали деньги на приют гималайскому медведю

Строительство вольера уже началось, для него закупили металл и доски. Планируется, что к концу года медведя перевезут в новое жилище.

Оставшихся без матери медвежат «белогрудки», как называют местные жители гималайского медведя, часто находят в лесах. Как правило, они становятся жертвами лесорубов и браконьеров. Гималайский медведь был внесен в Красную книгу СССР, до 1998 г. — в Красной книге России, ныне — охотничий вид. Препараты на основе лап медведей высоко ценятся в КНР, поэтому на них ведут нелегальную охоту.

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