Жители Приморья собрали деньги на приют гималайскому медведю

Владивосток, 11 декабря. В Приморье закончен сбор средств на строительство вольера для Гималайского медведя по кличке Артем, который остался без хозяина, когда тот скончался, стало известно ФАН.

«Знакомьтесь, это гималайский медведь Артём, ему 8 лет, он мечтает обрести новый дом. Ещё в прошлом году к нам обращался его хозяин, который когда-то спас жизнь медвежонку и оставил жить у себя, в клетке размером 2х2. Так случилось, что его хозяина не стало. Мы открываем сбор средств, чтобы как можно быстрее начать строительство вольера, в который сможем забрать Артёма и познакомить с другими мишками», — обратились к пользователям соцсетей владельцы частного приюта для медведей.

По вине браконьеров животное осталось сиротой — его еще медвежонком спас мужчина, который после и стал ему хозяином. Восемь лет Артем жил в тесной клетке. После смерти хозяина медведя изъял Охотнадзор, потом ведомство ведомство попросило приют «Кипарисово» принять мишку к себе. Средств на строительство нового вольера у организации не было, поэтому было решено объявить сбор денег через социальные сети. Необходимую сумму — 309 000 рублей, собрали всего за пять дней, получилось даже больше. Оставшиеся деньги пойдут на закупку корма для животного.

Строительство вольера уже началось, для него закупили металл и доски. Планируется, что к концу года медведя перевезут в новое жилище.

Оставшихся без матери медвежат «белогрудки», как называют местные жители гималайского медведя, часто находят в лесах. Как правило, они становятся жертвами лесорубов и браконьеров. Гималайский медведь был внесен в Красную книгу СССР, до 1998 г. — в Красной книге России, ныне — охотничий вид. Препараты на основе лап медведей высоко ценятся в КНР, поэтому на них ведут нелегальную охоту.