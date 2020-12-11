ФАН публикует видео массовой аварии, которую устроил пьяный водитель в Приморье

Владивосток, 11 декабря. Пять машин разбил ранее судимый водитель в Уссурийске, когда уходил от полицейской погони. Как стало известно ФАН, мужчина уже был лишен прав на управление транспортом.

«Возле дома № 153 по улице Чичерина автолюбитель совершил столкновение с припаркованными транспортными средствами. Задержанный получил травму ноги. Медицинское освидетельствование установило у него состояние алкогольного опьянения», — объяснили ФАН в полиции.

Погоня началась после того, как водитель Toyota Mark II не остановился на сигнал сотрудников полиции. Нарушитель упорно не хотел сдаваться, к преследованию подключилось еще несколько патрульных машин. Закончилась погоня большой аварией — седан на высокой скорости влетел в припаркованные машины. Только тогда водителя удалось задержать.

Как выяснилось, мужчина имеет целый букет нарушений, а ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В феврале 2017 года он был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. В октябре 2019 года он снова сел за руль в состоянии опьянения. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в Уссурийском районном суде.

Мужчине назначен штраф 30 тысяч рублей за управление машиной без водительских прав, а самом получил 10 суток ареста. Кроме того, ему грозит очередной срок в тюрьме — сотрудниками полиции собраны материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Днем ранее полиция города Находка задержала водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил аварию. В столкновении двух машин пострадали пассажиры, пожилую женщину пришлось госпитализировать.