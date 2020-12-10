В Приморье задержан пьяный водитель, устроивший аварию с жертвами

Владивосток, 10 декабря. Полиция города Находка задержала водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил аварию. В столкновении двух машин пострадали пассажиры, пожилую женщину пришлось госпитализировать, стало известно ФАН.

«Установлено, что 52-летний мужчина был нетрезв, кроме того, ранее был лишен права управления транспортным средством», — сообщили ФАН в полиции Находки.

Водитель Honda Fit в районе улицы Пограничной выехал на встречную полосу, где совершил столкновение Toyota Land Cruiser Prado. Удар был такой силы, что тяжелый внедорожник отбросило на крышу. В аварии пострадали пассажиры обеих машин, у 74-летней женщины врачи диагностировали закрытый перелом кости правого плеча. Движение по улице, где произошла авария, пришлось ограничить, пока не были эвакуированы разбитые машины.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу встречного движения и управление транспортным средством водителем, лишенным водительских прав. Мужчина помещен в камеру для административно задержанных.

Ранее ФАН сообщал, что сегодня около 11:00 часов в Крыму на трассе Симферополь — Армянск произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась на повороте на село Сизовка — в 55 километрах от Симферополя.