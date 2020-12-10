В Приморье «охранник» пытался похитить колбасу из магазина

Владивосток, 10 декабря. В социальных сетях Приморья горячо обсуждают видео с камер наблюдения магазина в краевом центре, на которых неизвестный пытается незаметно унести палку колбасы. Мужчина одет в форму охранника, уточняет ФАН.

«Он просто начальник. Охрану проверяет наверное» «Не от хорошей жизни, хватает только на тушенку и хлеба булку, жаль мужика, всякое в жизни бывает» «Когда уже в России будет система распознавания лиц?» — комментируют видео в приморских пабликах.

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжной одежде с нашивкой «охрана» на груди, стоит в очереди к кассе. Несколько раз посмотрев в камеру наблюдения, он берет с полки колбасу и аккуратно засовывает ее в рукав. Неизвестно, удалась ли кража герою видео, как и то, заявила на него в полицию администрация торговой точки.

Ранее ФАН писал о том, что в Партизанске, городе в Приморском крае, разыскивают двоих мужчин, которые совершили ряд краж из магазинов, всякий раз забирая пиво. Пока один из мужчин делал вид, что собирается оплатить покупку, второй хватал несколько бутылок пива и убегал.