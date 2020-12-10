Жители Приморья возмущены идеей увеличить в два раза количество камер на дорогах

Владивосток, 10 декабря. Инициатива «Примгосавтонадзора» установить еще 120 рубежей фиксации нарушений в Приморье встретила резкую критику со стороны водительского сообщества, стало известно ФАН.

«Интересная ситуация: увеличение штрафов, установка камер снижают аварийность, а освещение дорог, подземные (надземные) переходы, хорошие дороги, развязки на дорогах, разметка — не влияют на безопасность», — негодуют автомобилисты в социальных сетях.

В Приморском крае сейчас работают 116 рубежей контроля, в каждом по несколько камер. В общей сложности это 217 устройств видеофиксации. Больше всего их во Владивостоке — 44 камеры, еще 11 в Артеме и шесть в Уссурийске. В других муниципалитетах их значительно меньше. В основном они сконцентрированы вдоль федеральной трассы.

По мнению главы «Примгосавтонадзора» Михаила Волкова, именно появление камер на дорогах, вопреки скепсису автолюбителей, сыграло важную роль в снижении количества аварий.

«В 2012 году аварий, связанных с нарушением скоростного режима, произошло 1472. С каждым годом их становилось заметно меньше. В прошлом 2019 году зафиксировано 118 таких аварий, что говорит об эффективности использования камер», — комментирует Михаил Волков.

За неполный 2020 год в Приморье камеры зафиксировали 1 199 534 нарушения, это 586 800 700 рублей, из которых уже выплачено чуть меньше половины. С 1 января 2019 года деньги, собранные с оштрафованных автомобилистов, передаются на ремонт и поддержание в порядке отечественных дорог. По данным Минтранса РФ, в прошлом году Приморье заняло седьмое место по качеству дорог в ДФО, уступив ближайшему соседу — Хабаровскому краю, который занял четвертое место.