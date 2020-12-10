Психологи работают с одноклассниками зверски избитой девочки в Приморье

Владивосток, 10 декабря. Школьные психологи проводят тестирования детей, которые учатся в одном классе с девочкой, подвергшееся жестокому избиению в поселке Заводском в Приморье, о чем стало известно ФАН.

«Все 32 ученика класса, где разгорелся конфликт, проходят диагностику с участием четырех психологов. Вечером этого же дня по итогам тестирования пройдет родительское собрание, на котором взрослым дадут рекомендации по родительскому общению с детьми вне школы», — рассказали ФАН в местной администрации.

Специалисты уже провели совместную беседу с избитой девочкой и ее обидчицей, их родителями. Так же разговор состоялся и с семьей автора скандального видео. Отдельно провели родительское собрание для всех участников ролика.

Как сообщили в управлении образования, за эти дни в ходе работы с администрацией школы выявили все факты, приведшие к конфликту, дополнительно изучена организация воспитательной работы в школе, проверена деятельность классных руководителей.

Напомним, несколько школьниц жестоко избили одноклассницу в поселке Заводской Между ученицами средней школы №4 возник конфликт, решать который дети отправились на пустырь возле школы. Судя по видео, в жестком разговоре участвовало около десятка школьников. На записи слышно, как девочка умоляет не бить ее, а остальные подначивают ученицу по имени Даша ударить ее посильнее.