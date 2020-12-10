Бездомные облюбовали «умные» остановки во Владивостоке

Владивосток, 10 декабря. Еще три теплых остановочных павильона, которые называют «умными», установили во Владивостоке. Ранее построенные остановки становятся пристанищем для бездомных, о чем стало известно ФАН.

«Впервые в этом году в городе устанавливаем такие остановочные павильоны. Они не только теплые, но и «умные» — с освещением, навигационными табло, видеонаблюдением, USB-зарядками», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства Владивостока.

Ранее во Владивостоке установили несколько подобных павильонов, которые быстро облюбовали граждане без определенного места жительства для ночлега. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых видно, как на лавочках спят неопрятно одетые люди.

«Во Владивостоке нет приюта для бездомных, по крайней мере, ничего про него не известно. Пусть лучше так, чем никак», — рассуждают пользователи социальных сетей.

В администрации Владивостока о проблеме знают, но полномочий выгонять кого-либо с остановок у них нет, информация передана в компетентные органы, сообщили в мэрии.