Приморцев будут прививать от гриппа в торговых центрах и домах культуры

Владивосток, 8 декабря. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил организовать прививочные пункты в местах с массовым скоплением людей, в том числе в торговых центрах.

В Приморском крае помимо заражения коронавирусом, возросло число заболевших гриппом. Кроме того, среди населения распространяются и другие инфекции верхних дыхательных путей. По словам замминистра здравоохранения Приморья Тамары Курченко, на сегодняшний день от гриппа привито 75,4% населения края.

Глава региона оценил ситуацию в Приморском крае. Он призвал усилить вакцинацию населения в тех районах, где процент привитых людей значительно меньше. Кожемяко также обратил внимание на необходимость усиленной работы административных комиссий по пресечению нарушений санитарных требований.

«Вспышки гриппа будут накладываться на другие заболевания, этого допустить нельзя. В любых учреждениях, где тепло и удобно людям, это могут быть торговые центры, дома культуры, нужно организовать прививочные пункты», — заметил глава региона.

Специалисты Роспотребнадзора ранее сообщали, что почти половина россиян уже вакцинировалась от гриппа. По оценке ведомства, иммунизированы 73,2 млн граждан.