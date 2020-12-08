Полиция нашла всех участников избиения школьницы в Приморье

Владивосток, 8 декабря. Все участники скандального видео, на котором ученицы избивают сверстников, установлены, с ними работает полиция. Об этом корреспонденту ФАН сообщили правоохранители УМВД по Приморскому краю.

«Личности участниц инцидента установлены. В настоящее время подростки опрашиваются, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили ФАН в краевом УМВД.

Жители поселка Заводской поделились некоторыми деталями конфликта. По словам источника ФАН, ссора произошла из-за слов самой пострадавшей, якобы она обидела одну из одноклассниц. Отношения решили выяснить после уроков на пустыре возле школы.

«Я в этой школе учился. Да, жестко бывало, отношения выясняли силой. Но до такого, поверьте, никогда не доходило, это просто за гранью уже», — прокомментировал источник ФАН.

По предварительной информации, в «товарищеском суде» принимала участие сестра пострадавшей. На видео школьница обращается к ней за помощью, но та ей отказывает.

«По предварительным данным установлено, что между двумя тринадцатилетними школьницами в Артемовском городском округе произошел конфликт, в ходе которого одна из них стала наносить множественные удары руками по голове и телу пострадавшей. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — комментирует ситуацию Следственный комитет.

Видео с избиением школьницы появилось в социальных сетях Приморья в понедельник. На кадрах девочка избивает сверстницу под одобрительные крики толпы, та просит о пощаде и пытается сбежать.