Первые 100 военнослужащих прошли вакцинацию на Тихоокеанском флоте

Владивосток, 7 декабря. Вакцинация военных от коронавируса стартовала на Тихоокеанском флоте (ТОФ) России, сообщила пресс-служба флота.

«Госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке получил первую партию вакцины от коронавирусной инфекции. Сегодня вакцинацию препаратом «Гам-ковид-вак» («Спутник V». - Прим. ФАН) прошли первые 100 военнослужащих», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В первую очередь прививки получили диагностирующие и лечащие пациентов с коронавирусной инфекцией медицинские работники и несущие боевое дежурство военнослужащие.

Процедуру до конца года должны пройти более двух тысяч военнослужащих ТОФ, включая военных на отдаленных постах в островной зоне и на Камчатке.

Ранее в правительстве Сахалинской области сообщили, что жителям Сахалина начали делать прививки от коронавирусной инфекции. Поставок отечественного препарата удалось добиться благодаря состоявшимся в Москве рабочим совещаниям, на которых обсуждалась инициатива ускорить поставку вакцины на острова.