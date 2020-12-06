Видеозапись из мужского туалета клуба Владивостока выложили на порносайт

Владивосток, 6 декабря. Неизвестные выложили на популярный порносайт запись с камеры наблюдения, которая была установлена в мужском туалете клуба.

Ролик продолжительностью около получаса появился на популярном порносайте в разделе для гомосексуалов. На видео продемонстрировано, как посетители справляют нужду. При этом на кадрах видны интимные части мужчин, информирует PRIMPRESS.

Публикация видео была месяц назад. За это время она набрала 50 тысяч просмотров. Специалисты говорят, что камера была установлена представителем сексуальных меньшинств, который слил видео за гонорар.

В правоохранительных органах рассказали, что люди, появляющиеся в кадре, пока не обращались. Вероятнее всего, многие из них даже не подозревают, что стали знаменитостями Интернета.

«В случае, если вы попали на кадры подобной видеосъемки, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление для привлечения злоумышленников к уголовной ответственности. Также необходимо обратиться к администрации сайта с требованием удалить видео со скрытой камеры. Доказательством будет служить сама видеозапись», – отмечается в сообщении.

На Сахалине школьникам показали порнографический ролик во время дистанционного урока. Об этом скандале ранее писал ФАН. Вместо учебных материалов на экранах устройств школьников появились кадры порнографического характера.