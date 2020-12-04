Предотвращен ввоз 28 тысяч литров поддельного моторного масла в Приморье

Владивосток, 4 декабря. Таможенники Приморского края предотвратили ввоз более 28 тыс. литров контрафактного моторного масла из Южной Кореи. Всего они нашли около 14 тыс. канистр.

Сотрудники «Морского порта Владивостока» обнаружили их во время досмотра контейнера с продукцией, маркированной товарным знаком Hyundai. Канистры имели визуальные отличия от оригинальной упаковки: этикетки товара разнились по цветовому оформлению и расположению конкретных фрагментов марки. В ходе выяснения обстоятельств стало известно об отсутствии разрешительных документов на использование товарного знака у импортера. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

В южнокорейской компании подтвердили отсутствие лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака с поставщиком. В общей сложности сумма ущерба превысила шесть млн рублей. По факту инцидента возбуждено дело об административном правонарушении. Московскую компанию — импортера — обязали выплатить штраф с конфискацией контрафактного товара.

Ранее в Приморье задержали группу подростков по подозрению в совершении серии угонов и поджогов иномарок. Им грозит до пяти лет тюрьмы.