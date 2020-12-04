Фаллический символ появился на озере во Владивостоке

Владивосток, 4 декабря. Неприличный символ изобразили неизвестные на одном из озер, расположенных в парке Минного городка во Владивостоке, передает корреспондент ФАН.

«Какая мерзость, здесь люди с детьми гуляют! Пусть немедленно уберут это!» — негодуют местные жители.

По словам очевидцев, масштабный объект стрит-арта появился усилиями подростков этой ночью. Они процарапали ногами свежий лед на озере и отправились восвояси, оставив неприличный символ на обозрение прохожим. Из-за своих размеров, рисунок хорошо видно с окрестных домов, которые стоят на сопках. Их жители уже обратились в городскую администрацию и полицию.

«Мы передали информацию в управление содержания городских территорий, этим займутся», — прокомментировали ситуацию в мэрии Владивостока.

В полиции принимается решение о проверке по факту хулиганской выходки. Ее авторам может грозить административное или даже уголовное наказание.

Парк Минного городка является одним из главных мест отдыха жителей Первомайского и Ленинского районов Владивостока. В нем расположены три озера, которые летом используют для прогулок на катамаранах, а зимой как ледовый каток. В парке идет масштабная реконструкция, в ближайшие годы он должен полностью преобразиться.

Похожий инцидент поставил под угрозу увольнения гендиректора авиакомпании «Победа» Андрея Калмыкова. Капитан пассажирского лайнера российского лоукостера 11 ноября решил поддержать футболиста Артема Дзюбу после публикации интимного видео и нарисовал следом радара в небе фаллический символ. Борт совершал рейс из Москвы в Екатеринбург, на борту самолета находились 102 пассажира. Росавиация усмотрела нарушения в действиях пилотов.

Связан ли рисунок во Владивостоке с поддержкой футболиста, неизвестно.