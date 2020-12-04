Во Владивостоке увезли с помойки Lexus

Владивосток, 4 декабря. Во Владивостоке эвакуаторы начали забирать машины, которые мешают вывозу мусора. В числе прочих, на штраф-стоянку отправился Lexus LS460L, хозяин которого оставил его на помойке.

Черный Lexus перегородил проезд к мусорным контейнерам возле дома по улице Арсеньева, привлечь внимание его хозяина сработавшей сигнализацией не получилось. Эвакуатор, в присутствии сотрудников дорожной полиции, убрал машину с дороги и отвез ее на штраф-стоянку.

Во Владивостоке из-за сложной дорожной обстановки принято постановление, согласно которому, в рамках действующего в городе режима ЧС автомобили, мешающие мусоровозам, можно эвакуировать.

«Региональный оператор призывает к ответственности граждан и настоятельно рекомендует не парковать свои автомашины таким образом, чтобы они препятствовали вывозу ТКО. В противном случае вы можете найти свое авто на стоянке эвакуированного транспорта, заплатив при этом за услуги эвакуатора», — сообщили ФАН в компании, занимающейся вывозом мусора.

Автомобиль Lexus LS460L хоть и подержанный, на рынке стоит порядка одного миллиона рублей. Теперь его владельцу придется найти несколько тысяч на оплату штрафа и выкуп машины со штраф-стоянки.