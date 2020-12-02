Владивосток, 2 декабря. Десантные катера, в народе известные, как «танковозы», направлены ТОФ для помощи жителям Русского острова, который остается отрезанным от транспортного сообщения из-за оледенения вант автомобильного моста.

В основном военные катера задействованы на перевозке спецтехники, которая занята на восстановлении инфраструктуры острова. Но один из катеров, «Иван Карцов», возит пассажиров между островами Попова, Русским и Владивостоком. Из-за небольших размеров, на катер не пускают автомобили.

«Катер небольшой, но это лучше, чем ничего. Неудобно, что только пассажиров берет, но у нас много людей без машин в город ездит», — прокомментировали жители острова ФАН.

Подобные катера хорошо известны жителям островов во Владивостоке, некоторое время назад списанные «танковозы» составляли конкуренцию официальной паромной линии. Однако с вводом в эксплуатацию Русского моста потребность у местных жителей в таких поездках отпала, и частные перевозчики от них отказались.

Напомним, транспортная блокада Русского острова началась 22 ноября, когда из-за падения намерзшего на ванты льда пришлось закрыть мост для движения автомобилей. Чтобы убрать наледь, в Приморье пригласили промышленных альпинистов из других регионов. Это трудоемкая и опасная работа – лед приходится сбивать вручную на высоте более 100 метров. По самым оптимистичным прогнозам, открыть движение по мосту можно будет в конце этой недели.

В конце ноября Владивосток накрыло разрушительным ледяным штормом. Были повалены 4500 деревьев, десятки опор ЛЭП. Без света и отопления остались 130 000 тысяч жителей юга Приморья. В крае был введен режим ЧС регионального масштаба.