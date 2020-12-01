Прокуратура отреагировала на бездействие мэрии Владивостока в режиме ЧС

Владивосток, 1 декабря. Прокуратура внесла представление мэру города Олегу Гуменюку в связи с продолжительным отсутствием надежного электроснабжения на острове Русский и Попова.

Проблемы с подключением энергии появились на островных территориях в результате снежного циклона. Кроме того, у людей до сих пор нет доступа к услугам транспортной системы, что говорит о невыполнении местными властями своих обязанностей.

В ведомстве настоятельно призвали Гуменюка оперативно рассмотреть и урегулировать вопрос бесперебойной подачи электричества жителям пострадавших территорий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Длительное время не решен вопрос строительства на островной территории объектов электроснабжения», — добавили в ведомстве.

Приморская полиция ранее предупредила местных жителей об аферистах, которые под предлогом предоставления материальной поддержки в период режима ЧС, собирают персональные данные граждан.