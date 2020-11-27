Наледь на Русском мосту может обойтись Приморью в десятки миллионов рублей

Открытие моста на острове Русский может быть в очередной раз перенесено. Привлеченные к сбиванию наледи альпинисты просто не успевают справиться с таким огромным объемом работ. На данный момент сбито порядка 900 тонн льда, а осталось больше 1000. По предварительным оценкам специалистов, толщина нароста настолько большая, что самостоятельно может не растаять до весны. ФАН выясняет, в какую сумму обойдется Приморскому краю эта работа, и кто будет за нее платить.

Контракт

В 2018 году АО «Уссурийское дорожное эксплуатационное предприятие» (УДЭП) выиграл конкурс, который проводил ФКУ ДСД «Дальний Восток». Цель конкурса — заключение пятилетнего контракта на содержание автомобильной дороги А-371 Владивосток — остров Русский, содержание искусственных сооружений на автомобильной дороге А-371 Владивосток — Русский, а также мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный. Изначально предполагалось, что сумма контракта составит 603 104 580 рублей. В результате отбора на последнюю стадию вышли четыре предприятия. УДЭП предложил сумму 462 366 303 рубля. Это не самая низкая цена среди четверки финалистов, но они обошли конкурентов по дополнительным показателям.

Первые два года показали, что сумма, предложенная подрядчиком, вполне адекватна. А вот на третьем году обслуживания случился пресловутый ледяной дождь. Проблема в том, что нигде в контракте не было оговорено сбивание льда с вант. Никто и не мог предположить, что он там появится. То есть УДЭП сейчас занимается тем, что не было оговорено заранее. А что они получат за дополнительный фронт работ, в организации не знают.

«У них контракт на содержание дороги и моста», — рассказал источник в администрации Приморского края. — «Заключен в 2018 году сроком действия на пять лет. Но здесь сложилась ЧС, которую никто не мог предвидеть. Оно никак не оговорено контрактом, УДЭП пришлось с этим разбираться — они привлекли альпинистов для сбивания этой наледи, МЧС. Подсчеты, во сколько нам это обойдется, никто еще не делал. Проблема в том, что никто и никогда не чистил ванты от наледи. Просмотрели все сборники видов работ — нет таких и их расценки никто не знает».

Ветер

Источник предполагает, что эта работа может обойтись в десятки миллионов рублей. Пока же главная задача — освободить мост и открыть проезд на остров Русский. Проектировщик моста, руководитель НПО «Мостовик» Олег Шишов считает, что всех спасет только сильный ветер:

«Нам нужен ветерок. Там происходят высокочастотные колебания, там даже демпферы стоят, чтобы гасить колебания. Мы боремся с этими колебаниями, но эти колебания сбрасывают все. А тут тишина, просто тишина. Просто редчайшее природное явление. Слава богу мы с запасом все запроектировали. Обследовали все ванты, все узлы вант — их можно обследовать изнутри из пилонов и балок. Ни один стрим не дернулся, для моста эта нагрузка мизерная».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что люди на острове Русский уже фактически неделю сидят без электричества, в магазинах заканчиваются продукты и вода, начались перебои с мобильной связью. Власти края на пароме доставляют на остров баллоны с газом и газовые плиты, но их недостаточно.