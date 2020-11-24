Апокалипсис во Владивостоке: жизнь налаживается?



Первое, что бросается в глаза, — это обилие на земле веток и поваленных деревьев, а также ледяная «глазурь», толстым слоем покрывающая практическую любую открыто расположенную поверхность — провода, столбы освещения, рекламные конструкции, автомобили, ветки деревьев и даже трава, которая превратилась в нечто фантастическое и сюрреалистичное. Возможно, это даже красиво, но стихия принесла городу и Приморскому краю столько вреда, какого не видели здесь более 30 лет.

В первый день природной катастрофы в результате обрывов проводов и падений опор линий электропередач было обесточено несколько районов Владивостока, Хасанский и Надеждинский муниципальные районы, ряд населенных пунктов — всего без света остались только во Владивостоке более 150 тысяч человек. Оценочно, еще порядка 50-60 тысяч человек остались без света в районах края.

Потеря электроэнергии привела к остановке подачи воды — как отопления, так и холодной, и горячей. Это усугубило ситуацию, лишив население самых элементарных потребностей. Власти края отреагировали стремительно: был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, открыты пункты обогрева для нуждающихся (в эти дни во Владивостоке установилась температура ниже нуля), также в районах, лишенных воды и электроэнергии, были развернуты полевые кухни, которые начали кормить население. Также были открыты пункты временного размещения.

На устранение последствий стихии были направлены силы МЧС, энергетиков и ответственных коммунальных служб, работа которых осложнялась гололедицей и снежными завалами, не позволяющими своевременно прибыть к местам аварий. Тем не менее к исходу четвертых суток удалось установить новую опору высоковольтной ЛЭП вместо рухнувшей на Морском кладбище — сейчас проводятся работы по бетонированию основания для второй и третьей опоры, натяжку проводов и подключение планируется завершить к среде, 25 ноября. В таком случае электричество вернется к 62 тысячам жителям Владивостока.

Самые тяжелые испытания выпали на долю жителей острова Русский, связь с которым была отрезана после запрета на движение по Русскому мосту, где под давлением льда оторвался и провис над акваторией кожух силового ванта. Обледеневшие ванты, а вернее, лед, падающий на проезжую часть моста, представляли угрозу жизни водителей и пассажиров, передвигающихся по мосту, поэтому было принято решение о прекращении движения. Для связи с островом был направлен автомобильный паром, который часть рейсов совершает со специальной техникой на борту, — так были доставлены дизель-генераторы, с помощью которых удалось подать электричество в поселки Подножье и Экипажный.

Комментируя ситуацию, сложившуюся во Владивостоке, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «сила удара природы такова, что эти последствия не удается ликвидировать в одночасье».

«Руководство региона прикладывает все силы», — добавил он.

Население города активно вовлекается в работы по уборке территорий от веток, люди убирают снег и лед во дворах при том, что коммунальные службы привлечены на наиболее важные объекты и в полной мере не могут заниматься очисткой города ото льда.

Один из жителей Владивостока рассказал о ситуации на дорогах города:

«Я сегодня до офиса шел 5 км, если бы ехал на машине, ну, наверное, потратил бы не час, а три. Службы такси сейчас работают так: отмечаешь в приложении маршрут и предлагаешь сумму, если никто из водителей не отзывается, увеличиваешь сумму. В целом, особо цену не рвали. Там, где на поездку обычно уходило 250-300 рублей, можно было доехать за 350-500 рублей, но времени на это уходит очень много — весь город стоит в многочасовых пробках. Сами дороги очищены только центральные, межквартальные проезды чистить некому».

Жительница города Артема, работающая во Владивостоке (40 км от дома), четвертые сутки живет у друзей, не имея никакой возможности вернуться в родной дом:

«Два дня не ходил общественный транспорт, но это не главное, главное — это то, что дома нет ни воды, ни электричества, ни отопления. Знаю, что работы по восстановлению проводятся, но лучше переждать это время в человеческих условиях».

В местных пабликах развернулись эмоциональные споры относительно действий городских и краевых властей: часть блогеров возмущена «отсутствием видимой работы по устранению последствий аварий», другая часть справедливо указывает на огромный масштаб последствий, которые принесла стихия, и что разом устранить все нет никакой возможности. Сегодня во Владивостоке в особой цене бутилированная вода и газовые баллончики, которые стали предметом политического торга со стороны некоторых общественных деятелей, устроивших флешмобы с их раздачей, что вызвало возмущение у жителей аварийных районов. Местные власти заявляют, что говорить о полном восстановлении электроэнергии можно будет только к концу недели — авральные работы идут по всем направлениям.