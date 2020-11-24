Глава Владивостока победил коронавирус

Владивосток, 24 ноября. Глава Владивостока Олег Гуменюк справился с коронавирусной инфекцией и вернулся к работе.

На своей странице в Instagram Гуменюк отчитался об успехах ремонтников, ликвидирующих последствия обрушившегося на город ледяного дождя. Пост градоначальник сопроводил видео, на котором он в маске и перчатках общается на улице с местными жителями в пункте бесплатной раздачи еды.

«P.S. Тест на ковид у меня — отрицательный, а силы и здоровье полностью восстановлю на работе», — написал он в конце.

Информация о заболевании Гуменюка появилась 9 ноября. В пресс-службе администрации города подтвердили, что градоначальник находится на больничном, а его обязанности временно исполняет Наталья Соколова.