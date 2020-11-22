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Движение по Золотому мосту во Владивостоке закроют на несколько часов

Движение по Золотому мосту во Владивостоке закроют на несколько часов

Владивосток, 22 ноября. Работы по устранению обледенения будут производиться на Золотом мосту во Владивостоке. В связи с этим движение по нему будет ограничено.

Конструкция моста покрылась льдом во время снежного циклона, обрушившегося на столицу Приморья. Движение транспорта по этому маршруту будет приостановлено с 15:00 до 18:00 (с 08:00 до 11:00 по московскому времени) в воскресенье, 22 ноября. В эти часы конструкции Золотого моста будут обрабатываться термоводой.

Мощный циклон пришел в Приморье в ночь на 19 ноября. Сильный снегопад привел к аварии на линии электропередач, в связи с чем власти ввели режим ЧС в регионе. Вернуть энергоснабжение в дома Владивостока планируется в течение трех дней.

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