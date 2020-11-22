Движение по Золотому мосту во Владивостоке закроют на несколько часов

Владивосток, 22 ноября. Работы по устранению обледенения будут производиться на Золотом мосту во Владивостоке. В связи с этим движение по нему будет ограничено.

Конструкция моста покрылась льдом во время снежного циклона, обрушившегося на столицу Приморья. Движение транспорта по этому маршруту будет приостановлено с 15:00 до 18:00 (с 08:00 до 11:00 по московскому времени) в воскресенье, 22 ноября. В эти часы конструкции Золотого моста будут обрабатываться термоводой.

Мощный циклон пришел в Приморье в ночь на 19 ноября. Сильный снегопад привел к аварии на линии электропередач, в связи с чем власти ввели режим ЧС в регионе. Вернуть энергоснабжение в дома Владивостока планируется в течение трех дней.