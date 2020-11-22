Свет в домах Владивостока планируют вернуть в течение трех дней

Владивосток, 22 ноября. Работы по восстановлению энергоснабжения в столице Приморья могут завершиться в течение трех дней. Сейчас в городе остается не подключен 21 тепловой пункт.

Глава Владивостокского предприятия электрических сетей Михаил Никуленко обсудил проблему энергоснабжения во Владивостоке с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Подключение домов к свету будет проходить в несколько этапов. Сейчас к неподключенным тепловым пунктам подвозят дизельные установки.

«К этим тепловым пунктам мы поэтапно подвозим дизельные электроустановки, которые будут автономно питать их, и поэтапно подключать жителей и другие предприятия», — заявил Никуленко.

Согласно информации на 04:00 по местному времени, в Приморском крае без света остаются 94 тысячи человек. Отопление не подключено у 18 тысяч жителей региона.

Режим ЧС ранее начал действовать во Владивостоке из-за массового отключения электричества. Неполадки вызваны мощным снежным циклоном, который обрушился на регион.