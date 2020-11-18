Мощный циклон обрушился на Владивосток

Владивосток, 18 ноября. Столицу ДФО, Владивосток накрыло мощным циклоном, сейчас в городе при сильном ветре и отрицательной температуре идет дождь, местами переходящий в снег. Как стало известно ФАН, в городе уже отмечен рост числа ДТП.

По сообщениям городской администрации, все аварийные службы приведены в полную готовность, на дороги уже вышла техника. Во избежание аварий, ГИБДД ограничила въезд в город большегрузного транспорта.

«Техника заправлена, осуществляется погрузка песко-соляной смеси и заливка в резервуары на базе Камазов жидкого химреагента. Люди и техника готовы работать в круглосуточном режиме до устранения последствий непогоды», – сообщил ФАН начальник транспортного цеха МБУ «Содержание городских территорий» Николай Насонов.

В то же время на основных трассах уже произошло несколько аварий, которые привели к созданию заторов. Если ситуация продолжит ухудшаться, то будут закрыты наиболее опасные участки дорог.

Интенсивные осадки начались около 16:00 по местному времени и к данному моменту привели к образованию гололедицы на большинстве дорог Владивостока.

Южный циклон, пришедший со стороны КНР, будет влиять на погоду в Приморье до вечера пятницы. Он движется вдоль северной границы КНДР к северо-западу Японского моря. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать до 27 – 32 м/с.