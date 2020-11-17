В Приморье за сутки выявлено 218 новых случаев COVID-19

Владивосток, 17 ноября. В Приморском крае за сутки зафиксировано 218 новых случаев COVID-19, 115 пациентов выздоровели.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 18 937 случаев коронавирусной инфекцией, успешно справились с болезнью 14 010 человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее стало известно, что еще 350 студентов-медиков в Приморском крае отправились в медучреждения на практику, в ходе которой будут помогать врачам в борьбе с COVID-19. На данный момент для лечения пациентов с новой инфекцией мобилизованы все ресурсы, отметила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.