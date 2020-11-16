К борьбе с коронавирусом в Приморье подключились 350 студентов-медиков

Владивосток, 16 ноября. Еще 350 студентов-медиков в Приморском крае отправились в медучреждения на практику. В ходе нее учащиеся будут помогать врачам в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Как отметила министр здравоохранения Анастасия Худченко, на данный момент для лечения пациентов с новой инфекцией мобилизованы все ресурсы.

«На сегодняшний день 2022 обучающихся Тихоокеанского государственного медуниверситета трудоустроены в должности младшего и среднего медицинского персонала либо находятся на практике в 70 медицинских организациях Владивостока и Приморского края», — пояснила она.

Каждый из студентов вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом. Начинающие врачи занимаются как консультацией пациентов, так и термометрией входящих в больницы и поликлиники пациентов и посетителей.