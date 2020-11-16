В Приморье выявили 215 новых случаев заболевания коронавирусом

Владивосток, 16 ноября. За последние сутки в Приморском крае выявили 215 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 89 человек.

Число заболевших за все время пандемии составило 18 719 человек, 13 895 пациентов выздоровели. От COVID-19 в регионе умерли 194 человека, в том числе один за последние сутки, сообщает со ссылкой на оперативный штаб портал «Восток Медиа».

Ранее в пресс-службе правительства Приморского края сообщили, что жители Приморского края смогут получать результаты тестов на коронавирус через звонок или СМС. Запуск программы позволит информировать пациента в срок от двух до четырех дней.