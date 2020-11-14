Власти Приморья запретили проводить корпоративы в ресторанах

Владивосток, 14 ноября. Новые ограничения начали действовать в Приморье с 13 ноября. Они коснулись проведения массовых мероприятий в кафе и ресторанах.

Региональный оперативный штаб провел заседание по вопросам ситуации с распространением COVID-19. В ходе мероприятия было принято решение о запрете проведения корпоративов в заведениях общественного питания.

Ресторанам, кафе и барам запрещено принимать гостей с полуночи до шести часов утра. Заведениям временно запрещено проводить торжественные, праздничные и траурные мероприятия с численностью более 20 человек.

Накануне в Приморье подтвердились 217 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявлено более 18 тысяч случаев COVID-19.