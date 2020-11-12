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Спасатели эвакуировали посетителей крупного ТЦ во Владивостоке

Спасатели эвакуировали посетителей крупного ТЦ во Владивостоке

Владивосток, 12 ноября. Тысячу посетителей ТЦ «Калина Молл» во Владивостоке эвакуировали сотрудники экстренных служб.

Экстренная эвакуация посетителей и персонала крупного торгового центра «Калина Молл» во Владивостоке произошла по причине хлопка и пожара на крыше здания, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Как стало известно, возгорание на крыше торгового комплекса началось после того, как кто-то бросил на кровлю молла неизвестный предмет, который от удара взорвался. Это привело к пожару на кровле «Калины Молла».

По данным экстренных служб, пожар быстро удалось потушить. На настоящий момент не установлено, что именно взорвалось на крыше здания.

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