Спасатели эвакуировали посетителей крупного ТЦ во Владивостоке

Владивосток, 12 ноября. Тысячу посетителей ТЦ «Калина Молл» во Владивостоке эвакуировали сотрудники экстренных служб.

Экстренная эвакуация посетителей и персонала крупного торгового центра «Калина Молл» во Владивостоке произошла по причине хлопка и пожара на крыше здания, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Как стало известно, возгорание на крыше торгового комплекса началось после того, как кто-то бросил на кровлю молла неизвестный предмет, который от удара взорвался. Это привело к пожару на кровле «Калины Молла».

По данным экстренных служб, пожар быстро удалось потушить. На настоящий момент не установлено, что именно взорвалось на крыше здания.