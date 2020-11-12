Ограничения по COVID-19 ужесточают в Приморье

Владивосток, 12 ноября. В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 в Приморском крае ужесточаются ограничения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно данным приморского оперштаба, от коронавируса пострадал почти каждый сотый житель региона. С начала пандемии выявлено 17 647 случаев заболевания COVID-19. В первую тройку по росту числа пациентов с коронавирусом вошли Владивосток, Хасанский район и Находка.

В связи с этим, работодателям рекомендовано перевести сотрудников, входящих в группу риска, на дистанционный режим работы. Несовершеннолетним запрещается находится в торговых центрах без присмотра взрослых. Также сохраняются ограничения для работы кинотеатров и театров: зрители должны соблюдать дистанцию, наполнение залов должно быть не более 50%.

В России за сутки были выписаны 18 616 человек после коронавируса, сообщал RT. За все время пандемии выздоровели 1 369 357 пациентов.