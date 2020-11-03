Каникулы в школах Владивостока продлили из-за COVID-19

Владивосток, 3 ноября. Осенние каникулы в 78 муниципальных школах Владивостока продлены до 14 ноября включительно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Постановление о продлении школьных каникул из-за сложной ситуации по заболеваемости COVID-19 подписал глава города Олег Гуменюк.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отметили, что в первую учебную четверть «количество заболевших детей и педагогов росло ежедневно». К окончанию четверти на дистанционное обучение перешли 169 классов в 39 школах.

По данным на утро 3 ноября, во Владивостоке закрыты 11 групп в 10 детских садах.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в РФ начала стабилизироваться благодаря принятым ограничениям. По ее словам, для сохранения положительной динамики необходимо ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер.