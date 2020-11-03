Во Владивостоке закупили противогололедных материалов на 53,5 млн рублей

Владивосток, 3 ноября. Администрация столицы Приморья приобрела за 53,5 млн рублей свыше пяти тысяч тонн противогололедных материалов, свидетельствуют данные сайта Госзакупок.

Контракт был заключен с единственным поставщиком — ООО «ОСТ-Сервис». Согласно документации проведенного в Единой информационной системе в сфере закупок электронного аукциона, противогололедные материалы должны быть поставлены на базу муниципального предприятия «Содержание городских территорий» до конца месяца.

Всего закуплено 800 тонн хлористого кальция по цене 38 тыс. рублей за тонну, почти 1,6 тыс. тонн технической соли (NaCl) по цене почти 11,8 тыс. рублей за тонну и более 2,9 тыс. тонн песка стоимостью почти 1,5 тыс. рублей за тонну.

В издании VL.ru отмечают, что ставшее единственным участником электронного аукциона ООО «ОСТ-Сервис» создано в июле 2020 года. Компания занимается торговлей химическими веществами.

Ранее правительство Приморского края сообщило, что региону выделили 72 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19. Министерство здравоохранения края уже закупает необходимые медикаменты.