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Более десяти пар из Владивостока получат почетный знак «Семейная доблесть»

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Более десяти пар из Владивостока получат почетный знак «Семейная доблесть»

Владивосток, 30 октября. Приморские депутаты отобрали 12 пар на награждение почетным знаком «Семейная доблесть». Награда вручается за прожитые супругами в браке годы.

Почетный знак «Семейная доблесть» вручается за 50, 55, 60 и более лет брака. На получение награды было подано более 130 заявок, которые принимались с 22 августа.

Комиссия по присуждению знака провела голосование, по итогам которого в следующий этап прошли 82 заявки. Дойти до финала удалось только 12 семьям. На каждую степень награды приходится четыре супружеские пары, пояснила председатель социального комитета Людмила Таран.

Вместе с наградой полагается денежное вознаграждение. За семейный стаж в 50 лет полагается сумма до 33,9 тысячи рублей, 55 лет — 45,2 тысячи рублей, 60, 65 и 70 лет — 57 471 рубль.

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