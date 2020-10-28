Возобновлен въезд грузовиков в КНР в Приморье

Владивосток, 28 октября. Дальнобойщики возобновили въезд в Китай через пункт пропуска «Пограничный» в Приморье. Об этом в среду сообщило правительство региона.

Ранее движение грузового автотранспорта через международный автомобильный пункт пропуска было приостановлено. Власти Китая ввели запрет на пересечение границы водителями, у которых нет справки о прохождения теста на отсутствие коронавирусной инфекции. Кроме того, КНР потребовала возвратить тягачи на российскую территорию после транспортировки груза.

В результате сократился объем грузового транспорта, пересекающего границу, а водители большегрузных автомобилей решили на время отказаться от пересечения границы.

Для решения проблемы правительство постановило проверять дальнобойщиков на отсутствие COVID-19 непосредственно на пункте пропуска.