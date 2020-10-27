Минздрав Приморья призвал жителей региона отказаться от профилактической КТ

Владивосток, 27 октября. Число желающих сделать компьютерную томографию (КТ) для профилактической диагностики COVID-19 пациентов возросло в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Специалисты уточняют, что КТ используется для выявления изменений в легких. Однако она не всегда может использоваться для выявления инфекции: томография в профилактических целях смысла не имеет.

Минздрав края уточняет, что подобный подход сказывается негативно на системе здравоохранения, поскольку мешает проводить данный вид исследования в ситуации, когда он действительно требуется. Специалисты напоминают, что наличие или отсутствие коронавируса может установить только лабораторная диагностика (ПЦР и ИФА-тесты).