Полицейский спас тонущего мужчину во Владивостоке

Владивосток, 27 октября. Полицейского во Владивостоке наградят медалью МВД России «За смелость во имя спасения» после того, как он спас тонувшего в море мужчину, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

16 августа во Владивостоке оперативный дежурный отдела полиции № 2 Первомайского района Владивостока старший лейтенант полиции Александр Руденко отдыхал с друзьями в свой день рождения на берегу бухты Тихая.

Компания заметила человека плавающего на поверхности воды и не подающего признаков жизни. Мужчина был без сознания. Сотрудник полиции положил его на детский круг и вытащил на берег. Пока на место происшествия ехала скорая помощь, полицейский проводил искусственную вентиляцию легких. После долгих реанимационных предприятий пострадавший был госпитализирован.

37-летний житель Владивостока полностью выздоровел спустя два месяца. В письме в УМВД России по Владивостоку мужчина поблагодарил полицейского, а также встретился с ним лично. Руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова рассказала, что если бы не письмо благодарности, о поступке полицейского никто бы не узнал. Сейчас Александр Руденко представлен к награждению медалью МВД России «За смелость во имя спасения.