Маршрутка сгорела дотла после ДТП во Владивостоке

Владивосток, 21 октября. Пассажирская маршрутка сгорела после ДТП в районе ТЦ «Седанка-Сити» во Владивостоке, пишет Deita.ru.

Инцидент произошел на площади Семеновская – Угольная. По данным МВД Приморского края, водитель и пассажиры не пострадали. На месте происшествия находятся правоохранители.

Ранее издание Ria56 сообщило, что в Шарлыкском районе Оренбургской области сотрудники ДПС применили оружие во время задержания нетрезвого водителя ВАЗ-2107. За рулем автомобиля оказался 19-летний местный житель